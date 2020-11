Ue: Spagna-Italia propongono un nuovo "patto" europeo su migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica migratoria e di asilo è "essenziale" per rafforzare l'Unione europea e prepararsi a future crisi. È quanto si legge in un passaggio del documento congiunto che Spagna, Italia, Grecia e Malta consegneranno alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla cancelliera tedesca Angela Merkel, in qualità di presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, e a Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Nel testo si evidenzia che "un'equa ripartizione degli oneri è un fattore essenziale per una politica di migrazione e di asilo veramente europea, sostenibile e accettabile per tutti gli Stati membri" chiedendo agli altri Paesi di "agire con ambizione e impegno per il raggiungimento di un accordo finale al massimo livello politico che andrà a beneficio dell'Unione europea nel suo complesso". L'accordo, secondo i Paesi firmatari, dovrebbe essere basato sulla "solidarietà condivisa" e la responsabilità ed in un contesto "integrato e simultaneo". Le regole vigenti, infatti, sono dettagliate e rigorose per quanto riguarda la responsabilità degli Stati di primo ingresso, "mentre il meccanismo di solidarietà rimane complesso e vago" nelle fasi successive. La ricollocazione obbligatoria, al contrario, dovrebbe essere perseguita "come il principale meccanismo di solidarietà". (segue) (Spm)