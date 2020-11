Ue: Spagna-Italia propongono un nuovo "patto" europeo su migrazione e asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri in prima linea "non possono affrontare la pressione migratoria su tutta l'Unione Europea", evidenziano Italia, Spagna, Grecia e Malta, aggiungendo che la gestione dell'asilo deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti umani e dei richiedenti che "devono essere rispecchiati nella regolamentazione delle relative procedure". Inoltre, l'approccio alle relazioni con i Paesi terzi "devono essere resi più chiari, così come gli strumenti finanziari e di gestione per sostenere questo sforzo”. In quest'ottica i fondi per la cooperazione in materia di migrazione dovrebbero essere gestiti "con la stessa flessibilità, reattività e attenzione alle esigenze dei nostri partner per l'immigrazione sul modello del Fondo fiduciario per l'Africa". Infine, la programmazione e l'erogazione di tali fondi deve avvenire fondi nell'ambito di un quadro giuridico stabile, tra cui un un'attenzione costante ai risultati "faciliterà il coinvolgimento a lungo termine" con i Paesi partner. (Spm)