Covid: Commissione Ue approva sesto contratto con Moderna per vaccini

- La Commissione europea ha approvato oggi il sesto contratto nell'ambito della strategia dell'Unione europea sui vaccini, questa volta con l'azienda farmaceutica Moderna. Il contratto prevede l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, più un'opzione per richiedere fino a ulteriori 80 milioni di dosi, da fornire una volta che un vaccino si sarà dimostrato sicuro ed efficace contro il Covid. Il contratto con Moderna si va ad aggiungere a quelli già siglati dall'esecutivo europeo per avere vaccini da produrre in Europa con le aziende AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer e CureVac. Questo portafoglio diversificato di vaccini mira a garantire che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta che i vaccini avranno dimostrato di essere sicuri ed efficaci. (Beb)