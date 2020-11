Ue: Spagna e Italia propongono un nuovo "patto" europeo su migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica migratoria e di asilo è "essenziale" per rafforzare l'Unione europea e prepararsi a future crisi. È quanto si legge in un passaggio del documento congiunto che Spagna, Italia, Grecia e Malta consegneranno alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla cancelliera tedesca Angela Merkel, in qualità di presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, e a Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Nel testo si evidenzia che "un'equa ripartizione degli oneri è un fattore essenziale per una politica di migrazione e di asilo veramente europea, sostenibile e accettabile per tutti gli Stati membri" chiedendo agli altri Paesi di "agire con ambizione e impegno per il raggiungimento di un accordo finale al massimo livello politico che andrà a beneficio dell'Unione europea nel suo complesso". L'accordo, secondo i Paesi firmatari, dovrebbe essere basato sulla "solidarietà condivisa" e la responsabilità ed in un contesto "integrato e simultaneo". Le regole vigenti, infatti, sono dettagliate e rigorose per quanto riguarda la responsabilità degli Stati di primo ingresso, "mentre il meccanismo di solidarietà rimane complesso e vago" nelle fasi successive. La ricollocazione obbligatoria, al contrario, dovrebbe essere perseguita "come il principale meccanismo di solidarietà".Gli Stati membri in prima linea "non possono affrontare la pressione migratoria su tutta l'Unione Europea", evidenziano Italia, Spagna, Grecia e Malta, aggiungendo che la gestione dell'asilo deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti umani e dei richiedenti che "devono essere rispecchiati nella regolamentazione delle relative procedure". Inoltre, l'approccio alle relazioni con i Paesi terzi "devono essere resi più chiari, così come gli strumenti finanziari e di gestione per sostenere questo sforzo”. In quest'ottica i fondi per la cooperazione in materia di migrazione dovrebbero essere gestiti "con la stessa flessibilità, reattività e attenzione alle esigenze dei nostri partner per l'immigrazione sul modello del Fondo fiduciario per l'Africa". Infine, la programmazione e l'erogazione di tali fondi deve avvenire fondi nell'ambito di un quadro giuridico stabile, tra cui un un'attenzione costante ai risultati "faciliterà il coinvolgimento a lungo termine" con i Paesi partner. (Spm)