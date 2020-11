Moldova: premier Chicu, d'accordo su necessità di sciogliere il Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier moldavo, ci sono scenari chiari per lo scioglimento del Parlamento (90 giorni nessuna legge viene approvata in Parlamento, 45 giorni un nuovo governo non viene eletto dopo le dimissioni del precedente). Ci sono delle possibilità ma bisogna farlo senza mettere in pericolo il Paese. Se la maggioranza in Parlamento pensa che questo deve essere sciolto, può usare qualsiasi strumento come andare dopo il voto sul bilancio, ovviamente, in vacanza e tornare a marzo. Esiste anche la possibilità di far cadere il governo. Ci sono varie possibilità ma non vedo azioni concrete", ha detto Chicu. (Moc)