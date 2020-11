Imprese: Snam, nel nuovo Piano strategico investimenti per 7,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano strategico 2020-2024 di Snam, approvato ieri dal consiglio di amministrazione, prevede investimenti complessivi nel periodo per 7,4 miliardi di euro: una crescita di un miliardo rispetto al periodo 2019-2023, riconducibile al core business delle infrastrutture regolate e alle nuove attività della transizione energetica, per i quali sono previsti rispettivamente 6,7 miliardi e 700 milioni di investimenti. Stando al relativo comunicato stampa, il 50 per cento degli investimenti previsti a piano è dedicato all’infrastruttura “hydrogen ready” e alla decarbonizzazione, per raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica al 2040 e cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica: circa il 40 per cento di questi impieghi è allineato ai criteri della tassonomia europea, in via di finalizzazione. Nello specifico, prosegue la nota, gli investimenti nell’infrastruttura riguardano principalmente le sostituzioni per l'ammodernamento della rete, anche in ottica “hydrogen ready”, per quasi 1.200 chilometri. Sono inoltre previsti l’avvio della conversione di centrali di compressione in ibride gas/elettrico, e la realizzazione della pipeline virtuale in Sardegna e dei primi tratti di rete. Il piano di investimenti prevede anche nuovi allacciamenti legati alla transizione energetica (245 impianti di Cng/Lng e 50 di biometano), in forte aumento rispetto agli ultimi anni, e altre 100 connessioni alla rete. (Com)