Violenza donne: D'Uva (M5s), contrasto sia impegno quotidiano e collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo fenomeno drammatico non si interrompe neanche nel giorno dedicato alla difesa delle donne da ogni forma di violenza. Da Calabria e Veneto oggi arrivano altre tragiche notizie. Violenze anche verbali, femminicidi, abusi e soprusi, episodi di discriminazione continuano a susseguirsi. Le istituzioni si sono dotate recentemente di strumenti incisivi, ma c'è ancora tanto da fare. A partire da un approccio culturale finalmente nuovo. Da una diversa sensibilità non solo verso il fenomeno della violenza di genere, ma anche nella considerazione di parità delle donne nella nostra società e nel mondo del lavoro". Lo scrive su Facebook il deputato questore del M5s Francesco D'Uva in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Davanti a tutto questo, la strada è un impegno collettivo e quotidiano nel contrasto alla violenza sulle donne, fatta di veri e propri drammi che spesso coinvolgono anche minori - aggiunge -. Favorire la denuncia del fenomeno in ogni sua manifestazione, introdurre misure sempre più efficaci, intenderla come una lotta di ognuna e ognuno di noi. Condannare il linguaggio oltraggioso e minaccioso, bloccare i flussi di odio, dire un no deciso a mancanze di rispetto e gesti insopportabili, anche quelli apparentemente innocui. Questo è il nostro compito, da portare avanti ogni giorno e in ogni ambito sociale, politico e professionale. Dai cittadini alle Istituzioni, passando per le associazioni che giocano un ruolo chiave. Sempre accanto a quante soffrono o hanno sofferto e nel ricordo di chi non c'è più". (Rin)