Siria: Di Maio, Italia sostiene processo politico a guida Onu

- In Siria, l’Italia continua a sostenere il processo politico guidato dalle Nazioni Unite a Ginevra e sostiene gli sforzi affinché si registrino progressi nei lavori del comitato costituzionale e in tutte le altre questioni menzionate dal Consiglio di sicurezza, come il rilascio dei detenuti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, aprendo oggi la sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal Maeci e dall’Ispi.(Res)