Violenza donne: Fontana, rivedere normtiva, braccialetti elettronici per impedire avvicinamento alle vittime

- "Occorrerebbe rivedere la normativa in materia di violenza contro le donne: pene più severe, ma anche l'utilizzo di attrezzature come i braccialetti elettronici che impediscano, fisicamente, a chi si è macchiato di un reato così grave, la possibilità di avvicinarsi alla propria vittima". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo alla presentazione del volume "I muri del silenzio" in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. (Rem)