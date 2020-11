Imprese: Snam, nel nuovo Piano strategico 500 milioni di investimenti in digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano strategico 2020-2024 di Snam, approvato ieri dal consiglio di amministrazione, prevede investimenti in digitalizzazione per circa 500 milioni di euro, per consentire all’azienda di diventare la società di trasporto gas “più tecnologicamente avanzata al mondo e garantire sempre maggiore sicurezza e sostenibilità delle attività operative”. Stando al relativo comunicato stampa, l’integrazione di sistemi IoT e machine learning permetterà di trasmettere, analizzare e storicizzare quasi real-time una quantità di dati giornaliera 100 volte superiore a quella attuale. Nel corso del 2021, prosegue la nota, sarà avviato il primo distretto del futuro (TecHub) a Bologna, dotato delle tecnologie più avanzate. Le attività includeranno, tra le altre, il monitoraggio in tempo reale dei consumi, l’utilizzo di droni e satelliti per l’ispezione della rete, l’individuazione georeferenziata e in tempo reale di eventuali fuoriuscite e la manutenzione predittiva. (Com)