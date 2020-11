Covid: Giovannini (Asvis), Recovery occasione straordinaria contro disuguaglianze, serve coerenza su fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Next generation Eu, ovvero i 209 miliardi di euro dall’Europa, è costruito su tre priorità: transizione ecologica, digitale e lotta alle diseguaglianze. E’ un’occasione straordinaria che non può essere perduta" anche in termini di divario sociale. Lo ha detto Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) intervenendo alla seconda edizione del "Sustainability Day Acea". "E’ necessaria però - specifica Giovannini - avere un’ottica complessiva e mettere tutto in coerenza anche con i fondi ordinari" risolvendo alcune contraddizioni ancora persistenti.(Rin)