Violenza donne: Astorre (Pd), fare rete contro reati di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare rete per combattere la violenza di genere. Famiglia, scuola, associazioni, politica, istituzioni: tutti insieme per tutelare le donne da comportamenti e reati odiosi che non accennano a diminuire". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne."Il lockdown - aggiunge - in alcuni casi ha peggiorato le cose, trasformando la casa in una prigione per chi già viveva situazioni familiari difficili. Insieme dobbiamo sconfiggere tutto questo. E possiamo farlo. Investiamo sui nostri ragazzi, lavoriamo fianco a fianco per insegnare la cultura del rispetto e della solidarietà, aiutiamo chi è in difficoltà e necessita di sostegno. Servono più centri antiviolenza, percorsi protetti, tutela psicologica e giuridica. Tutti insieme per le donne - conclude Astorre - contro una subcultura machista odiosa e pericolosa". (Com)