Monza: soci infedeli azienda elettronica sovraffatturano forniture, Gdf gli sequestra 300mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sovrafatturavano le forniture, con retrodatazione in contanti del maggiore importo fatturato: con questo meccanismo in Brianza due “soci infedeli” di una grande azienda di commercializzazione internazionale di prodotti elettronici hanno sottratto all’impresa centinaia di migliaia di euro. Denaro che i due, insieme a un terzo complice residente nella Bergamasca, conservavano poi in casa e in cassette di sicurezza noleggiate apposta in diversi istituti di credito. Sono trecentomila euro e trentamila dollari americani i contanti che i militari della compagna della Guardia di Finanza di Seveso, grazie anche a un “cash dog”, l’unità cinofila antivaluta, hanno complessivamente sequestrato al termine dell’attività investigativa, su delega della Procura di Monza. Perquisendo l’auto che i tre hanno usato per andare nella zona industriale di una città toscana a recuperare l’equivalente in contanti della donna in precedenza illecitamente sottratta alle casse societarie, i finanzieri sono riusciti anche a intercettare una retrodatazione da cinquantamila euro per mano di un cittadino asiatico. (Rem)