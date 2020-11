Imprese: Lazio Innova, Tasco nel direttivo di associazione delle finanziare regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Lazio Innova Spa, Nicola Tasco, è stato nominato componente del comitato direttivo Anfir, l'associazione nazionale che riunisce 19 finanziarie regionali italiane. Un incarico che s'inserisce nell'ambito delle attività svolte dalla società in house della Regione Lazio per favorire l'accesso al credito e le garanzie delle Mpmi. Lo si legge in una nota di Lazio Innova. "Il nostro costante impegno nel sostenere le micro, piccole e medie imprese si rafforza ancora di più in questa sinergia nazionale - ha dichiarato Tasco nella nota- per fare squadra e offrire risposte concrete alle aziende italiane in questa fase di crisi. Ringrazio il presidente Michele Vietti e tutta l'Assemblea di A.N.FI.R. per avermi offerto questo incarico: ora più che mai è fondamentale integrare al meglio le risorse europee con quelle nazionali e regionali per costruire tutti insieme nuove opportunità di crescita". (Com)