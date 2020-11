Migranti: Corte giustizia Ue, norma italiana che riduce prestazioni sociali è contro diritto europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' contraria al diritto dell'Unione europea la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono. Questa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La vicenda nasce dal diniego da parte dell'Inps degli assegni familiari a due cittadini, uno dello Sri Lanka e l'altro del Pakistan, residenti e lavoratori regolari in Italia, entrambi con moglie e figli a carico, per i periodi nei quali i loro familiari a carico sono rimasti residenti nei rispettivi Paesi d'origine. I due cittadini si sono rivolti alla giustizia italiana, chiedendo il riconoscimento degli assegni familiari anche per i quei periodi. Le cause sono attualmente pendenti in ultimo grado davanti alla Corte suprema di cassazione, che ha chiesto alla Corte di giustizia se il principio di uguaglianza di trattamento osti ad una legge nazionale, come quella italiana, che esclude il diritto dei cittadini extra Ue, titolari di permesso unico o soggiornanti di lunga durata, ad una prestazione di sicurezza sociale, come quella degli assegni familiari, nel caso in cui i loro familiari a carico siano residenti in un Paese extra Ue, mentre riconosce tale diritto ai cittadini italiani che si trovano nella stessa situazione, cioè i cui familiari a carico risiedono in un Paese extra Ue. (segue) (Beb)