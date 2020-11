Migranti: Corte giustizia Ue, norma italiana che riduce prestazioni sociali è contro diritto europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le sentenze di oggi, la Corte ricorda che, in mancanza di armonizzazione a livello di Unione dei regimi di sicurezza sociale, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare questa facoltà, gli Stati membri devono rispettare il principio di parità di trattamento tra cittadini extra Ue soggiornanti di lungo periodo o ammessi nello Stato membro a fini lavorativi, da un lato, e cittadini nazionali, dall'altro, per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali. (segue) (Beb)