Migranti: Corte giustizia Ue, norma italiana che riduce prestazioni sociali è contro diritto europeo (3)

- Per quanto riguarda i soggiornanti di lungo periodo, la Corte rileva che lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio. La Corte sottolinea, tuttavia, che queste deroghe valgono solo se lo Stato membro ha espresso chiaramente l'intenzione di avvalersene. L'Italia non lo ha fatto. Pertanto, è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono. (Beb)