Lavoro: Masucci (Fit Cisl Lazio), eletto delegato sindacale in Deliveroo, al via campagna "I want you"

- "Al termine di un confronto tra lavoratori sulle principali problematiche contrattuali, salariali e normative che riguardano il mestiere di rider, è stato designato delegato sindacale Elio Sabbatini, da oggi Rsa Fit-Cisl nella società Deliveroo".E'quanto rende noto il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "Adesso entreremo nel pieno della nostra campagna 'I want you', con la quale intendiamo riunire i lavoratori al fine di rendere più protetta, garantita e retribuita la loro attività di fattorini. Solo uniti i riders potranno ottenere grandi risultati: sindacato significa 'vincere insieme', e la nostra esperienza storica può e deve essere utile a nuove conquiste". (segue) (Com)