Lavoro: Masucci (Fit Cisl Lazio), eletto delegato sindacale in Deliveroo, al via campagna "I want you" (2)

- "Ogni grande cammino si intraprende con piccoli passi, e riteniamo che questa nomina, la seconda di questo genere in Italia, possa portare cambiamenti importanti a beneficio di tutti i lavoratori del comparto", continua Masucci. "Non è possibile negare che l'ingresso delle piattaforme e della tecnologia stia cambiando il mondo del lavoro, ma è al contempo necessario porsi l'obiettivo di migliorare quei comparti di frontiera, in cui l'innovazione corre più veloce dei diritti. Sul nostro territorio, data la pandemia, l'aumento dei rider è stimabile intorno al 35 per cento: si tratta di persone a cui non soltanto non sono garantite ferie, malattia, permessi, ma che per pochi euro l'ora si trovano ad effettuare consegne anche in gravi condizioni meteo, e con minime coperture in caso di infortunio. La quasi totalità dei lavoratori si trova inoltre, di fatto, ad effettuare consegne al piano alla clientela, anche se ciò non è formalmente previsto, oltre che gravoso sul lungo termine. E'ora di dire basta allo 'strapotere' di algoritmi dietro cui si celano persone, politiche, strategie aziendali, ed è ora di dire 'stop' anche al meccanismo di valutazione unilaterale dei fattorini, del cui operato, spesso, si chiede una valutazione online". (segue) (Com)