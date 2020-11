Lavoro: Masucci (Fit Cisl Lazio), eletto delegato sindacale in Deliveroo, al via campagna "I want you" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe opportuno che, in apposite app, fossero anche i rider a valutare le aziende, come già avviene in Germania, e che le realtà più socialmente responsabili fossero 'premiate' dalla clientela, con un'apposita opera di sensibilizzazione dei consumatori: il monitoraggio non può essere soltanto a beneficio delle aziende, e a svantaggio dei lavoratori. La strada che abbiamo davanti è ancora lunga – conclude il sindacalista -, ma un dato è certo: il mestiere di rider non è un 'lavoretto', e troppe persone, troppe famiglie basano la loro sussistenza su questa attività, che deve essere debitamente riconosciuta. Faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo, partendo innanzitutto con la campagna di volantinaggio 'I want you'". (Com)