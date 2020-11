Trasporti: Sangalli (Confcommercio), sono condizione imprescindibile per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tempo del distanziamento "trasporti e logistica sono ancora di più condizione imprescindibile alla sopravvivenza dell'economia. Senza i trasporti e la logistica manca l'aorta al corpo del Paese". Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aprendo i lavori della presentazione di un libro "Su trasporti e analisi: prospettive per l'Italia". Sangalli ha sottolineato che, "in quest'anno drammatico e terribile, altri settori, pur tra innumerevoli difficoltà e ingenti perdite, in molti casi si sono digitalizzati", mentre "i trasporti rimangono fisici per eccellenza".(Rin)