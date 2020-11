Violenza donne: Fontana, indifferenza di chi dice "io non lo faccio" porta danni incredibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppa gente di fronte a queste problematiche volta la faccia dall'altra parte dicendo 'io non lo faccio, non mi riguarda' e questa indifferenza porta danni incredibili: mi sembra assurdo che ancora oggi ci dobbiamo trovare a parlare di rispetto della donna, una cosa che deve essere parte di noi stessi invece ci sono notizie di donne uccise anche oggi. Il vero problema è questa sorta di non voler affrontare un grande problema che c'è, fare finta di non capire che riguarda tutti: anche io sono responsabile di quel che succede non basta dire 'io non lo faccio'". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo alla presentazione del volume "I muri del silenzio". "Iniziative come queste – ha proseguito Fontana – sono importanti, bisogna parlarne a scuola e in tutte le occasioni in cui c'è la possibilità di farlo". (Rem)