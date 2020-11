Imprese: Snam, nel periodo 2020-2024 si prevede crescita annua dell’utile pari al 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam prevede per il periodo 2020-2024 un incremento medio annuo (con base 2019) dell’utile netto pari al 2,5 per cento, e dell’utile netto per azione pari a 3,2 punti percentuali. Lo scrive il Gruppo nel nuovo Piano strategico approvato ieri dal consiglio di amministrazione, in cui viene spiegato come il posizionamento lungo tutta la catena del valore della transizione energetica, il continuo miglioramento dei risultati del core business e delle nuove attività, la maggiore internazionalizzazione e il forte presidio di ottimizzazione della struttura finanziaria consentiranno a Snam di ottenere una crescita sostenibile dei principali indicatori. In particolare, è previsto un incremento medio annuo dell’Ebitda pari al 3,3 per cento, mentre il dividendo crescerà del 5 per cento fino al 2022 con un ulteriore 2,5 per cento di crescita minima nel biennio 2023-2024. Per quanto riguarda il valore degli asset regolati (Rab), è prevista una crescita media annua del 2,5 per cento nel periodo. (Com)