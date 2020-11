Sanità: Simeone (FI), asl Latina si impegni in riequilibrio risorse per riabilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riequilibrare le risorse destinate in provincia di Latina e destinate alle prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Un obiettivo che la Asl di Latina lo scorso anno, in una delibera a firma del direttore generale aveva messo nero su bianco". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Un impegno che, con una nota inviata al direttore Casati, e per conoscenza anche al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e all'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, ho chiesto di mantenere nell'interesse di tante famiglie ed utenti del sud pontino penalizzati dall'assorbimento delle risorse da parte di strutture che erogano tali servizi nell'area nord della nostra provincia". (segue) (Com)