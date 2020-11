Sanità: Simeone (FI), asl Latina si impegni in riequilibrio risorse per riabilitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'occasione è stata fornita dalla determinazione con cui il 10 novembre 2020, la Regione Lazio ha provveduto alla definizione del livello massimo di finanziamento per l'acquisto di tali prestazioni pari a complessivi 230.907.000 per l'anno 2020 di cui 10.820.000 euro sono destinati alla Asl di Latina con un incremento, rispetto al 2019, di 553mila euro", continua Simeone nella nota. "Il divario che caratterizza l'assistenza in questo comparto può essere colmato solo con un riequilibrio delle risorse del budget che lo scorso anno, per fare un esempio, aveva visto oltre 8 milioni di euro assegnati alle strutture dell'area nord e solo 800mila euro a quella del sud pontino. Mi auguro che l'impegno assunto dal direttore Casati sia mantenuto perché sarebbe un segnale importantissimo in termini di miglioramento concreto dell'offerta sanitaria nella provincia di Latina che deve vedere una omogeneità nei trattamenti, nei servizi a tutela del diritto alla cura di tutti cittadini", conclude. (Com)