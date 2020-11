Imprese: Unicredit insieme ad Argotec alla conquista dello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit va in orbita con Argotec, l’azienda spaziale torinese che da circa un decennio sviluppa progetti ambiziosi al pari dei grandi player del settore ed è attualmente all’opera su Andromeda, il primo sistema commerciale di comunicazione lunare. Tramite una costellazione di microsatelliti costruiti nei laboratori di Torino, l’azienda sta lavorando a questa innovativa soluzione per fornire voce, video e dati alle missioni lunari. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la Banca ha deciso di supportare Argotec nella prima fase di studio di questa iniziativa attraverso un finanziamento da 3,4 milioni di euro per la fabbricazione in serie di satelliti miniaturizzati dalle elevate prestazioni, in grado di operare intorno alla Luna. L’azienda ha sempre applicato strategie non convenzionali per differenziarsi dalle altre del settore, riconoscendo alla contaminazione tra ambienti diversi un ruolo cardine. Sono nate così partnership con le principali agenzie spaziali globali come quella Italiana e la Nasa, ma anche con realtà commerciali di rilievo esterne al proprio settore. UniCredit crede fortemente nelle capacità di Argotec e da tempo ne supporta i più ambiziosi progetti. (segue) (Com)