Imprese: Unicredit insieme ad Argotec alla conquista dello spazio (2)

- A partire dal 2016, infatti, la collaborazione con l’azienda torinese ha portato ad essere il partner finanziario di riferimento, con la concessione, inizialmente, di affidamenti a breve termine a supporto dei primi contratti siglati e, successivamente, a linee più strutturate per i nuovi progetti di sviluppo. “La suggestione di contribuire a progetti di portata spaziale come questi – ha aggiunto Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest, UniCredit – ci rende pieni di orgoglio. In un periodo molto difficile per l’imprenditoria del territorio, desideriamo far percepire concretamente la nostra vicinanza alle aziende, in modo che non si sentano abbandonate e sole ad affrontare la crisi in atto. Il nostro è un contributo che potrà dare nuovo slancio a una realtà ben radicata e solida, dal respiro internazionale, come Argotec". "Per Argotec è fondamentale creare sinergie con realtà che condividano appieno la sua visione e che possano supportare la crescita aziendale e progetti innovativi ed ambiziosi come Andromeda - ha dichiarato David Avino, fondatore e Managing Director di Argotec.- Ci sentiamo ancora più motivati con UniCredit al nostro fianco, mentre continuiamo ad investire per restare agganciati al treno dello sviluppo e della crescita tecnologica nell’esplorazione spaziale". (Com)