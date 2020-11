Farnesina: sottosegretario Di Stefano firma protocollo d'intesa con Federazione cuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina la cerimonia di firma del protocollo d’intesa tra ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e Federazione italiana cuochi (Fic), rappresentati rispettivamente dal sottosegretario Manlio Di Stefano e dal presidente di Fic Rocco Pozzulo. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il Protocollo regola la collaborazione del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, con la sua rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura e degli uffici Ice, con la Federazione italiana cuochi, per la realizzazione di eventi promozionali volti a diffondere i valori della dieta mediterranea e promuovere la conoscenza delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane. “La firma di questo protocollo – ha dichiarato il sottosegretario – che abbiamo voluto si tenesse durante la Settimana della cucina italiana nel mondo, sta a significare che abbiamo ben chiara la direzione futura della promozione delle nostre eccellenze agro-alimentari e culinarie all’estero. Sono convinto che, soprattutto in ottica post pandemica, questa collaborazione porterà concreti vantaggi in termini di proiezione della nostra arte culinaria nel mondo, tassello indispensabile di quel 'Vivere all’italiana' che è da anni la nostra bandiera”. (Res)