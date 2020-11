Cinema Palazzo: alle 12 conferenza degli attivisti e alle 17 corteo contro sgombero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quasi dieci anni il Nuovo Cinema Palazzo ha offerto spazi culturali e di aggregazione gratuiti a tutta la popolazione dove la proprietà voleva che si installasse un casinò, migliaia di persone hanno portato spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche". È quanto si legge su un volantino che gli attivisti del Nuovo Cinema Palazzo stanno distribuendo a seguito dello sgombero di stamattina dei locali in piazza dei Sanniti, per annunciare un punto con la stampa alle 12 in via degli Ausoni e un corteo alle 17. Per gli attivisti "lo sgombero pone diversi interrogativi, il primo è come mai in questa fase emergenziale la priorità della prefettura e della questura si concentri sul Nuovo Cinema Palazzo". (Rer)