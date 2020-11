Abruzzo: Pietrucci (Pd) su interventi a favore Centri diurni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale dell'Abruzzo, Pierpaolo Pietrucci, del Partito democratico, dichiara in una nota che "da mesi sollecito un intervento finanziario della Giunta a sostegno dei Centri diurni non accreditati, le strutture gestite nella provincia dell'Aquila da Associazioni di volontariato che offrono fondamentali servizi di assistenza ai disabili. Non essendo riconosciute dalla Regione e non godendo di risorse certe, subiscono ogni anno l'incertezza dei finanziamenti e dei tempi di erogazione. Ma poiché è in gioco la dignità e la vita delle persone più deboli e delle loro disperate famiglie, ritengo che ignorare i loro appelli sia davvero ingiusto e crudele" e continua: "Dopo un primo contributo, il 7 novembre scorso, in Consiglio, con un altro emendamento a mia firma e di Americo Di Benedetto, è stato assegnato ai Centri un contributo a fondo perduto di 190.000 euro: una goccia nel mare – se confrontato col regalo di 1.220.000 al Napoli calcio – ma almeno un primo segnale di sostegno. Ieri, in 2 Commissione, in coda al confronto sui ristori ai gestori degli impianti sciistici, ho chiesto di rispondere finalmente con la stessa solerzia, alle esigenze dei Centri diurni. E l'assessore Liris, che ringrazio personalmente, ha annunciato di aver individuato un fondo di 300.000 € che nei prossimi giorni sarà destinato alle preziose attività delle nostre Associazioni. Chiedo inoltre all'assessore Quaresimale, che da poco è entrato in carica, di organizzare subito un confronto con le Associazioni interessate per condividere un percorso di riconoscimento delle loro attività e di accreditamento delle loro strutture, in modo da dare stabilità e serenità al loro lavoro, superando l'incertezza terribile in cui finora hanno operato". (Gru)