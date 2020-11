Roma: sgomberi all'ex cinema Palazzo e alla sede di Forza nuova a via Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di sgomberi a Roma. Questa mattina poco dopo le 6 la polizia ha fatto irruzione nell'ex cinema Palazzo e al momento piazza dei Sanniti è circondata da camionette e presidiata. All'interno dello stabile, a quanto si è appreso, non c'era nessuno al momento dello sgombero, alcuni attivisti si stanno riunendo poco distante. In un post su Facebook del Nuovo Cinema Palazzo, occupato nel 2015, si legge: "Oggi non abbiamo niente di più importante da fare che dimostrare che non ci stiamo. Portate con voi creatività, energie, forza e pazienza. Sarà una giornata lunga abbiamo tutto il tempo di dare il nostro contributo". Contemporaneamente a via Taranto, in zona San Giovanni, è in corso lo sgombero dei locali Ater occupati da Forza nuova occupato nel 2016. A quanto si è appreso da fonti di polizia la situazione è al momento tranquilla e sotto controllo sia in piazza dei Sanniti che in via Taranto. (Rer)