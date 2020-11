Romania: presidente Iohannis, impreparati alla crisi sanitaria per colpa del Psd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è entrata nella crisi sanitaria completamente impreparata e il Partito socialdemocratico (Psd) è il principale colpevole di questo disastro. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione alla stampa tenuta al Palazzo Cotroceni. "Non dimentichiamo mai che, tre decenni dopo la Rivoluzione del 1989, la Romania è entrata in una crisi sanitaria completamente senza precedenti. Il Partito socialdemocratico è il principale colpevole di questo disastro e questo deve essere chiaramente affermato. Ho il dovere verso tutti i romeni, indipendentemente dalle loro opzioni politiche, di dire le cose per nome, perché la posta in gioco è enorme: il destino della Romania di domani", ha detto Iohannis. (segue) (Rob)