Romania: presidente Iohannis, impreparati alla crisi sanitaria per colpa del Psd (2)

- Il capo dello Stato ha affermato che la Romania è stata "fortemente colpita per anni dalla corruzione e dall'incompetenza dei governi del Psd che hanno bloccato lo sviluppo, non hanno investito in infrastrutture e hanno diretto fondi pubblici nelle infrastrutture del partito". "Nessuna riforma è stata portata avanti fino in fondo, nessuna riforma che fosse veramente voluta è sfuggita indenne al Psd. Le vere priorità sono state ignorate e abbandonate, e così ci siamo trovati nel mezzo di una pandemia con gravi carenze nel sistema medico, un'infrastruttura carente e un sistema educativo con problemi critici", ha osservato. Secondo il presidente Iohannis, "il clientelismo promosso a livello di politica statale e l'indifferenza verso acuti problemi sistemici hanno portato la Romania al punto in cui lo stato rischiava di non essere in grado di adempiere alla sua missione fondamentale: proteggere la salute ei diritti dei cittadini". (Rob)