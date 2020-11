Italia-Giappone: a Tokyo iniziativa dedicata ai percorsi enogastronomici italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della quinta edizione della Settimana della Cucina Italiana in Giappone, Enit ha organizzato un evento phygital aperto a media e operatori locali del settore turismo (oltre 250 gli ospiti connessi). Lo riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia a Tokyo. All'iniziativa, dedicata ai percorsi turistici enogastronomici italiani, hanno partecipato con due video-messaggi l'ambasciatore d'Italia a Tokyo, Giorgio Starace, e la direttrice Marketing e promozione di Eenit, Maria Elena Rossi. "È un piacere collaborare con l'Enit nella promozione integrata dei comparti turismo e agroalimentare italiani", ha commentato Starace. "L'iniziativa odierna è tra le tante da noi avviate per mantenere alta l'attenzione del pubblico locale nei riguardi dell'Italia, da sempre meta turistica privilegiata per gli amici giapponesi". "Con la Settimana della Cucina puntiamo a promuovere la straordinaria ricchezza e varietà della cultura enogastronomica italiana in Giappone valorizzandone al contempo l'inscindibile legame con i territori e le realtà locali. Essa intende essere una vetrina per la valorizzazione sul mercato locale dei prodotti a denominazione protetta e controllata così come per la promozione delle eccellenze del nostro ricchissimo patrimonio vitivinicolo. Questo è un altro dei capitoli del vasto programma di rilancio dell'Italia in Giappone che abbiamo preparato nei mesi scorsi". (Git)