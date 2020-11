Romania: presidente Iohannis su elezioni parlamentari, occasione per rimuovere il Psd dal potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 dicembre, alle elezioni parlamentari romene, la rimozione del Partito socialdemocratico (Psd) dal potere potrebbe finalmente diventare definitiva. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Cotroceni. "Abbiamo bisogno di un governo di centrodestra, attorno al Partito nazionale liberale (Pnl), con una solida maggioranza in Parlamento, per portare avanti le riforme. È il momento che, uniti, i cittadini di questa nazione e le forze politiche riformatrici, insieme a me, entrino in una nuova fase di sviluppo del nostro Paese. Abbiamo grandi progetti da realizzare in aree trascurate per anni. La salute e l'istruzione sono una priorità, soprattutto perché le sfide poste dalla pandemia ci hanno mostrato quanto siano gravi le carenze che dobbiamo affrontare. Allo stesso tempo, il ripristino delle leggi della giustizia su base costituzionale e l'accelerazione della lotta alla corruzione, la rimozione dei baroni dall'amministrazione e la riforma dell'amministrazione, l'introduzione del voto a due turni per i sindaci e l'attuazione di un'agenda di sviluppo sostenibile devono diventare una realtà", ha affermato il capo dello Stato. (segue) (Rob)