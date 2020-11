Romania: presidente Iohannis su elezioni parlamentari, occasione per rimuovere il Psd dal potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha assicurato di essere "coinvolto al cento per cento" affinché il progetto "Romania normale" prenda forma. "Vi assicuro che lavorerò con il futuro governo, che vedo formato attorno al Pnl, per trasformare questa visione in realtà. Il Pnl è il partito che, alla fine dello scorso anno, ha avuto il coraggio di assumersi la governance sapendo che rileva un bilancio prosciugato e un'amministrazione in cui il Psd ha inserito molti incompetenti. Anche così, una volta affrontata la crisi sanitaria, abbiamo trovato insieme al Pnl, risorse e soluzioni per affrontare bene questa terribile pandemia. Certo, c'è ancora molto da correggere, ovviamente sono stati fatti degli errori, sono inevitabili per chi prende sul serio il lavoro", ha detto Iohannis aggiungendo che la Romania ha la possibilità di sfruttare le opportunità post pandemia per la ripresa economica. "Sono determinato a guidare questo ampio progetto di ricostruzione nazionale insieme a tutti i partner che in questi anni mi hanno dimostrato di essere totalmente dediti alla mia stessa visione di sviluppo e sono convinto che, tra quattro anni, vedremo il nuovo volto di una Romania dignitosa, prospera e democratica", ha affermato Iohannis. (Rob)