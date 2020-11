Camera: oggi question time con i ministri Bonafede, De Micheli, Boccia e D'Incà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 25 novembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde a una interrogazione sulla situazione nelle carceri relativa all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento e alla prosecuzione dell'attività scolastica (Lupi – Misto-Nci-Usei – Cambiamo!-Ac). La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponde a interrogazioni sulle misure a favore della nautica da diporto, con particolare riferimento alla rideterminazione dei canoni di concessione, anche ai fini del rilancio del settore nell'attuale contesto emergenziale (Pastorino – LeU); sui tempi di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità e per la nomina dei relativi commissari straordinari (Lollobrigida – FdI). (segue) (Rin)