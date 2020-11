Camera: oggi question time con i ministri Bonafede, De Micheli, Boccia e D'Incà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, risponde a interrogazioni sulla quantificazione dei posti letto di terapia intensiva effettivamente operativi in Sicilia (Giarrizzo – M5S); sulla mobilità interregionale, anche in vista del prossimo decreto del Presidente del Consiglio relativo all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento ai ricongiungimenti familiari, agli studenti fuori sede, nonché alle prospettive di rilancio del comparto sciistico e del turismo nelle città d'arte (Nobili – IV); sulla proposta di ridefinizione dei parametri per la determinazione del rischio sanitario avanzata dalla Conferenza delle Regioni (Molinari – Lega); sulla gestione della pandemia da Covid-19 ai vari livelli territoriali, anche nell'ottica del coordinamento istituzionale delle azioni di investimento e sviluppo previste dal piano Next Generation UE (Gariglio – PD). Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro della Salute – sulle iniziative volte a una più efficiente attività di coordinamento e a una più adeguata programmazione e verifica degli interventi predisposti ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, anche alla luce delle proposte avanzate dalla Fondazione Hume e da Lettera150 (Marin – FI). (Rin)