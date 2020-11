Diplomazia: Di Maio, mondo cambia, momento di superare steccati ideologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro a livello mondiale è finalmente diffusa la consapevolezza che l'economia verde e la circolarità saranno gli assi portanti del mondo che verrà. “Il Green Deal europeo e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 garantiscono investimenti solidi e a lungo termine da parte delle imprese. Non a casa sempre più Paesi, dalla Cina al Giappone, dal Canada al Regno Unito, hanno lanciato strategie di lungo termine per la neutralità climatica. E non a caso le più autorevoli organizzazioni internazionali hanno evidenziato che investire nella ‘green’ economy genera ricchezza due o tre volte maggiore rispetto alle fonti tradizionali”, ha aggiunto DI Maio. “Ma quando parliamo di ambiente parliamo anche di futuro e per questo, quando il prossimo anno co-ospiteremo la Cop26, riconosceremo un ruolo da protagonisti alle giovani generazioni. Il mondo è cambiato, bisogna superare i vecchi steccati ideologici e capire in che direzione andrà. Le etichette contano poco: ciò che conta è cercare di influenzare i mutamenti in atto. Stiamo lavorando per questo e, se ci riusciremo, l'Italia sarà sempre più protagonista sullo scenario globale”, ha concluso Di Maio. (Res)