Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEDaria Colombo conduce un colloquio con Fabio Roia, magistrato da sempre al fianco delle donne contro la violenza, e con Miriam Pasqui, responsabile della Rete Antiviolenza del Comune, l'intervista, nell'ambito della rubrica settimanale "Milano. L'altro sguardo", dedicata ad affrontare temi sociali dal punto di vista femminile.Diretta streaming sulla pagina webtvradio “InComune” del sito istituzionale del Comune di Milano (ore 17.00)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla presentazione del volume “I muri del silenzio”. All'appuntamento intervengono, fra gli altri, la promotrice del progetto Giusy Versace, la fotografa Mjriam Bon, Maria Grazia Cucinotta, Valeria Graci, Pinky e alcuni dei tanti personaggi noti che hanno prestato il proprio volto all'iniziativa.Diretta streaming sulle pagine Facebook di “I muri del silenzio”, su quella di Regione Lombardia e Lombardia Notizie online. (ore 10.00)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, apre i lavori della decima giornata regionale della sicurezza stradale.Diretta streaming per iscrizioni registrarsi al link:https://tinyurl.com/Xgiornata (ore 10.00)VARIEConvegno organizzato dalla Cisl Bergamo “Le donne al lavoro nella pandemia? Urgenze attuali, comportamenti discriminazioni”. Intervengono, tra gli altri, Katia Dezio (Politiche di Genere Cisl Bergamo), Miriam Campana (avvocato), Stefano Tomelleri (Università degli Studi di Bergamo) e Francesco Corna (Segretario Generale Cisl Bergamo)Salone Riformisti della Cisl Bergamo, via Carnovali 88/A (dalle ore 9.30 alle ore 12.00)Webinar “365 giorni stop alla violenza contro le donne, una prospettiva oltre la pandemia a partire dai luoghi di lavoro), organizzato da Filt Cgil. Intervengono, tra gli altri, Francesca Garisto, avvocato, Tatiana Biagioni, associazione giuslavoristi Lombardia, Carolina pellegrini, consigliera di parità della Regione Lombardia, Luisella Inzaghi, segretaria Camera del lavoro di Milano, Maria Teresa Carinci UniMi, Luca Stanzione, segretario Filt Cgil Lombardia, Elena Lattuada, segretaria generale Cgil Lombardia.Diretta streaming su www.facebook.com/filt.cgil.mi.lomb oppure sul sito internet www.filt.lombardia.it (ore 11.00 - 13.30)Conferenza stampa in streaming dal Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini” del Teatro alla Scala di presentazione della Serata del 7 dicembre 2020. Intervengono: Dominique Meyer, Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala; Riccardo Chailly, Direttore Musicale del Teatro alla Scala; Davide Livermore, regista; Fabrizio Salini, Amministratore Delegato della Rai.La conferenza è visibile per il pubblico sul sito web e sulla pagina Facebook del Teatro. I rappresentanti della stampa possono accedere attraverso il link https://youtu.be/BqN6VJgg1yY che consente di rivolgere domande ai relatori. (ore 11.30)Incontro presso la Prefettura di Milano sul tema: “il sostegno pubblico alle vittime di reati violenti”.Diretta streaming, per partecipare richiedere il link di accesso alla videoconferenza Lifesize, scrivendo a ufficiostampa.pref_milano@interno.it (ore 11.30)Diretta web organizzata e coordinata da Legambiente Lombardia “Forum Milano Sostenibile: Milano Città 30, Scuole senz'auto, spazio pubblico per le persone”. Le giornaliste: Mariella Bussolati, Business Insider Italia; Lucia Schillaci, Radio InBlu; Federica Venni, Repubblica Milano Incontrano: Beatrice Uguccioni, Consigliera delegata alla mobilità, Città Metropolitana di Milano; Marco Granelli, assessore alla mobilità e lavori pubblici, Comune di Milano; Geronimo La Russa, Presidente Automobile Club Milano.Diretta streaming su Facebook @legambiente.lombardia e YouTube Legambiente Lombardia (ore 15.30)La Rete "Non una di meno Milano" organizza una conferenza stampa partecipata per denunciare i tremendi numeri legati a femminicidi e stupri.Via speronari, 8 (ore 15.30) (Rem)