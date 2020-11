Molise: interrogazione Pd in Consiglio per fare piena luce su emergenza sanitaria sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero elevato di morti e i dati "reali" dell'emergenza: sono questi gli interrogativi di fondo contenuti in una interrogazione depositata nelle ultime ore dal gruppo consiliare del Pd nell'Assemblea molisana. "In questa seconda ondata – ha spiegato il Capogruppo Micaela Fanelli – quello che più allarma è l'aumento esponenziale dei morti, salito in maniera vertiginosa negli ultimi due mesi". Dal 21 ottobre al 20 novembre il tasso di letalità in Italia, cioè rapporto percentuale tra decessi e casi covid osservati è pari al 1,33 per cento, in Molise il 2,4. L'incremento dei casi positivi nello stesso periodo in Italia è del 207 per cento, in Molise del 265, mentre l'incremento dei decessi da coronavirus, sempre nel periodo 21/10-21/11, in Italia è del 33,7 per cento e in Molise del 261,5 per cento. Questo il dato drammatico ed eclatante da mettere sotto osservazione immediata! E che temiamo possa registrare ulteriori aumenti, stante gli andamenti delle curve e il picco ancora atteso per i prossimi giorni. Numeri che restituiscono un quadro più che allarmante – ha proseguito Fanelli – che ci hanno spinto a chiedere conto, formalmente e immediatamente, al Presidente della Regione (e attraverso lui, ai soggetti preposti, Asrem in primis). Nella nostra interrogazione abbiamo dunque chiesto, con la dovuta urgenza, di fornire una serie di dati indispensabili per fotografare la situazione Covid-19 molisana, nel periodo intercorrente dal 1 ottobre 2020 alla data in cui sarà fornita la risposta (con specifico riferimento minimo ai dati 1 ottobre - 1 dicembre 2020). (Gru)