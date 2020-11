Covid: Gallera, venerdì Lombardia fuori da zona rossa, aspettiamo confronto con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Direi di sì, i dati della regione Lombardia sono in netto miglioramento Nella zona di Milano, l'Rt è addirittura sotto l'1 per cento e così si sta avviando in tutta la regione. Aspettiamo l'Istituto superiore di sanità e il confronto con il governo: come ha detto il presidente Fontana, oggi siamo quasi da zona gialla". Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo questa mattina a "Mattino 5" rispondendo alla domanda sa se venerdì la Lombardia potrà uscire dalla zona rossa. (Rem)