Brexit: rapporto governo britannico, crescente probabilità di "crisi economica sistemica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto riservato del governo britannico, visto dal quotidiano "The Guardian", il Regno Unito starebbe fronteggiando la crescente probabilità di una "crisi economica sistemica", prevalentemente a causa dell'uscita del Paese dall'Unione europea in un momento in cui è nel pieno della propria battaglia contro la diffusione del coronavirus. Secondo il rapporto, la situazione si presenta di fatto come una "tempesta perfetta" di disastri contemporanei, a cui si aggiungerebbe la concreta possibilità di una stagione influenzale particolarmente difficile che andrebbe a pesare ulteriormente sul sistema sanitario nazionale insieme ai ricoveri da Covid-19, e la possibilità che l'inverno venga flagellato da scioperi già ampiamente anticipati dai sindacati in seguito ad alcuni tagli annunciati dal governo. Il rapporto, marchiato come "riservato" secondo quanto riporta "The Guardian", sarebbe stato datato verso la fine di settembre, ma secondo fonti interne non sarebbe stato ancora aggiornato, rimanendo quindi perfettamente valido. Il rapporto copre 20 diverse aree della "vita nazionale britannica", dall'estrazione petrolifera al sistema sanitario passando per l'ordine pubblico e le restrizioni sui viaggi, dettagliando un "ragionevole peggior scenario possibile" per ognuna di esse. (segue) (Rel)