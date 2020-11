Brexit: rapporto governo britannico, crescente probabilità di "crisi economica sistemica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto, i gruppi principalmente messi a rischio da una Brexit senza accordo sarebbero prevedibilmente i ceti meno abbienti, prospettando carenze di alimenti "freschi" che rischierebbero di diventare improvvisamente più costosi sin dal primo giorno dell'uscita definitiva del Regno dall'Unione. Il caos economico che ne risulterebbe potrebbe confluire in una improvvista perdita di controllo dell'ordine pubblico a livello nazionale, portando ad una crescente tensione con le altre nazioni britanniche, aumentando potenzialmente il rischio queste possano avviare programmi e referendum di secessione dal Regno Unito. Il governo, contattato in merito dal quotidiano, ha risposto di non voler commentare su documenti trapelati, ma ha anche affermato che quel documento sarebbe parte di "una pianificazione estensiva" a supporto dei cittadini britannici alla fine del periodo di transizione della Brexit. (Rel)