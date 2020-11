Roma: Pd, finalmente sgomberati locali Ater occupati da Forza nuova in via Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di nostri esposti, segnalazioni, interrogazioni e manifestazioni nel silenzio assordante e nella totale inerzia del Municipio VII e del comune di Roma, finalmente assistiamo allo sgombero dei locali Ater occupati da Forza Nuova in Via Taranto 52-57". Lo dichiarano in una nota Francesca Biondo e Valeria Vitrotti, consigliere Pd del VII Municipio. "Dal 2016 lottiamo perché quegli spazi siano sottratti a organizzazioni neofasciste per essere restituite ai cittadini del quartiere San Giovanni e alla città di Roma. Negli ultimi mesi avevamo segnalato in pieno periodo Covid l’apertura di un pub abusivo. Grazie al Partito democratico e all'intero comitato antirazzista e antifascista di zona, oggi è finalmente una bella giornata", concludono. (Com)