Francia: ministro Economia favorevole ad apertura negozi la domenica sino a Natale

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, si è detto favorevole all'apertura degli esercizi commerciali tutte le domeniche di dicembre sino a Natale. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter", Le Maire ha sottolineato che è importante per i commercianti possano recuperare i ricavi persi durante la serrata di novembre imposta a causa del coronavirus. In un discorso tenuto nella serata di ieri, 24 novembre, Le Maire ha annunciato che i negozi potranno riaprire a partire dal 28 novembre. Il ministro ha poi affermato che il piano di aiuti alle imprese costretta a chiudere durante la serrata costerà 1,6 miliardi di euro al mese. Le Maire ha affermato che questo strumento sarà "totalmente" modificato per sostenere le piccole imprese, ma anche quelle più grandi che sono state costrette a chiudere. Sino a oggi il fondo era riservato alle aziende con meno di 50 dipendenti. (Frp)