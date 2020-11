Ue: domani incontro a Budapest tra i premier di Ungheria e Polonia su bilancio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di domani a Budapest tra i primi ministri di Ungheria e Polonia esprimerà una posizione comune sulla questione del bilancio Ue. Lo ha detto Krzysztof Sobolewski, a capo del comitato esecutivo del partito polacco Diritto e giustizia (PiS), intervistato stamane dall'emittente "Polskie Radio". "Come sappiamo bene l'Ungheria per prima ha dichiarato un veto sulla proposta di legare ai fondi europei la questione dello stato di diritto", ha detto Sobolewski. Tuttavia, "anche la Polonia" ha una posizione analoga e "sostegno nella questione ha espresso inoltre la Slovenia". Il colloquio di domani "toccherà in primo luogo questo tema", ma si parlerà anche di relazioni bilaterali. "Dalle mie informazioni risulta che dopo che l'Ungheria ha dichiarato il suo veto e la Polonia ha minacciato di usarlo, da parte della presidenza di turno tedesca dell'Ue è seguita una riflessione sul tema e ci sono segnali che testimoniano una volontà di compromesso", ha affermato Sobolewski. Sulla possibilità che i negoziati possano concludersi entro la fine dell'anno, il politico del PiS ha detto di "non amare l'azzardo ma c'è una chance al 50 e 50". (Vap)