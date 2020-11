Roma 2021: Calenda, il Pd non può pretendere che abbandoni Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico su Roma può legittimamente decidere di appoggiarmi, di chiedere ad Azione di appoggiare un suo candidato o di andare con i 5 stelle. Non può pretendere che abbandoni Azione, cosa che non avverrà mai. Roma continua ad attendere una decisione qualsiasi". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma e leader di Azione, in riferimento alle indiscrezioni stampa secondo le quali Zingaretti avrebbe detto a Calenda che se si vuole candidare con l'appoggio del Pd, non può farlo da leader di Azione. (Rer)