Usa: Biden, “amnistia per 11 milioni di immigrati irregolari” nei primi giorni di governo

- Il democratico Joe Biden ha ribadito l’intenzione di approntare un provvedimento che conceda l’amnistia totale e un percorso legale per la cittadinanza all’intera popolazione statunitense di immigrati irregolari, e di sottoporre tale piano al Senato federale entro i primi 100 giorni della sua amministrazione presidenziale. Intervistato dall’emittente “Nbc News”, Biden ha ribadito così uno dei più controversi impegni assunti nel corso della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni del 3 novembre. Nei mesi scorsi Biden ha più volte stimato in “11 milioni di persone” la popolazione degli immigrati irregolari presenti negli Stati Uniti: un calcolo esatto è però impossibile, e diversi studi ipotizzano che tale popolazione ammonti invece a 22 milioni di persone. Ieri l’ex vicepresidente Usa ha ammesso che “parte del piano dipenderà dal tipo di cooperazione che potrò o non potrò ottenere dal Congresso”: i Repubblicani potrebbero infatti mantenere la maggioranza al Senato, dopo il ballottaggio in programma in Georgia, che assegnerà i due seggi ancora vacanti. (segue) (Nys)