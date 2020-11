Usa: Biden, “amnistia per 11 milioni di immigrati irregolari” nei primi giorni di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane diversi senatori repubblicani hanno segnalato di essere disponibili a lavorare con Biden ad una riforma globale del sistema dell’immigrazione, che le profonde divisioni politiche interne al Congresso hanno impedito di concretizzare negli scorsi anni. L’ipotesi di una regolarizzazione di massa degli immigrati presenti illegalmente nel paese è però osteggiata dai conservatori, che paventano un ribaltamento permanente degli equilibri politici nazionali in favore dei Democratici, ed evidenziano le difficoltà scontate già oggi dai lavoratori statunitensi: 24,5 milioni di cittadini Usa sono attualmente disoccupati o sottoccupati, e la competizione dei lavoratori stranieri a basso costo in arrivo nel paese – in media lo Stato federale concede oltre 2,5 milioni di green card e permessi di lavoro ogni anno – è una delle ragioni alla base del consenso ancora goduto dal presidente Donald Trump. (Nys)